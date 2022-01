Milan, parla Leao a 360°. Calciomercato, possibile super colpo in attacco

Una mattinata ricca di notizie per il Milan, tra calciomercato e dichirazioni. Innanzitutto, con la partenza di Pietro Pellegri è molto probabile che si cerchi di fare un nuovo acquisto in attacco e non sono da escludere grosse sorprese. Rafael Leao ha speso parole importanti sulla squadra e sull'ambiente. Piccole novità anche sui rinnovi di contratto e sul difensore. Infine, clamorosa indiscrezione lanciata da Antonio Cassano per la panchina rossonera. Nelle prossime schede le Top News di questa mattina!