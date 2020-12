Milan, Rafael Leao: “Ecco cosa è cambiato dopo il lockdown” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Rafael Leao

MILAN NEWS – Rafael Leao, attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della CBS. Il portoghese si è soffermato sul cambio di mentalità da parte della squadra rossonera.

"Da quando siamo tornati in campo, dopo il lockdown, abbiamo approcciato ad ogni partita come se fosse una finale. Ci siamo sempre detti: 'Questa gara è una finale, la prossima gara è una finale'. Questo è stato il cambiamento. Dopo una sconfitta? Se perdiamo, miglioreremo ed impareremo dalla sconfitta. Il club ci dà fiducia, non abbiamo pressioni, ci godiamo soltanto le partite. Quando l'allenatore dice di non sentire la pressione e di divertirti, è importante per un giovane calciatore sentirselo dire, affinché si possa dimostrare ciò che si sa fare".