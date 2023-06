Milan, Rafael Leao è una stella solo in rossonero: in Nazionale non gioca

Lo strano caso di Rafael Leao , che vive due situazioni totalmente diverse tra Milan e nazionale portoghese. Due giorni fa il Portogallo ha giocato contro la Bosnia, ma anche stavolta il classe 1999 non ha giocato neanche un minuto. La sensazione, scrive il CorSport, è che Cristiano Ronaldo, classe 1985 dell'Al-Nassr, resta un po' ingombrante. Un po' come un freno alla carriera portoghese. Un freno che non esiste ovviamente nella carriera al Milan, dove Rafael Leao è la stella.

Anzi, in rossonero ha appena rinnovato fino al 2028 con ricco stipendio da 5 milioni più bonus, con tanto di numero 10 molto probabile. Un incoronamento alla sua storia rossonera. Ora però Rafael Leao resta in attesa di capire se domani giocherà contro l'Islanda, prima di tornare a Milanello per il ritiro (che sarà posticipato per gli impegnati in Nazionale ovviamente).