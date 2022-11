Milan, Rafael Leao e la scelta del Portogallo per i Mondiali 2022

Era previsto, ma adesso è ufficiale che Rafael Leao, attaccante del Milan, è stato convocato dal Portogallo per la spedizione mondiale. Saranno dei Mondiali molto particolari, che si giocheranno in inverno. Il portoghese classe 1999 dei rossoneri non dovrebbe essere tra i protagonisti della sua nazionale, ma non è da escludere che pian piano si possa ritagliare un po' di spazio e risultare anche decisivo. Viene sostanzialmente considerato una prima riserva. Ciò significa che tante volte avrà modo di entrare in campo e magari riuscirà anche a convincere il CT a lanciarlo come titolare. Ovviamente il rinnovo è ancora in bilico e quindi anche il Mondiale potrebbe essere decisivo in tal senso. Intanto per l'addio di Rafael Leao c'è un indizio ulteriore >>>