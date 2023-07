Milan, domani parte il raduno: il programma e chi sarà presente | News

Dopo aver chiuso la stagione 2023/2024 al 4° posto in classifica e con una semifinale di Champions League conquistata, il Milan è pronto a dare il via anche alla preparazione in vista della prossima annata, che comincerà lunedì 21 agosto con il primo impegno in Serie A contro il Bologna .

Milan, il programma del raduno e chi ci sarà

Intanto, come riferito da 'gazzetta.it', nella giornata di domani comincerà ufficialmente il raduno precampionato del Milan. In programma per le 14:30 la prima conferenza stampa stagionale per il tecnico Stefano Pioli e, in seguito, la prima sgambata dei rossoneri che si terrà alle ore 17:00 e sarà aperta ai tifosi. Come da tradizione è previsto anche il corteo della Curva Sud che percorrerà il viale di accesso del centro sportivo di Milanello.