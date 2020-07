Milan, questo è un altro Kessie: l’ivoriano incassa i complimenti di Maldini

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan ha sicuramente cambiato passo dopo la ripresa del campionato, ma c’è un calciatore che ha alzato sensibilmente il livello delle sue prestazioni. Ci riferiamo a Franck Kessie, diventato ormai indispensabile per Stefano Pioli insieme a Ismael Bennacer.

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Kessie, arrivato al Milan nell’estate 2017, ha alternato alti e bassi, ma più in generale il centrocampista è stato sempre al centro delle voci di mercato. Nonostante questo, però, l’ivoriano è stato un punto fermo per tutti gli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina rossonera: Montella, Gattuso, Giampaolo e poi Pioli. Kessie, infatti, garantisce chilometri su chilometri, ma allo stesso tempo riesce a essere incisivo anche in fase offensiva. Quello di ieri per l’ex Atalanta è il secondo gol consecutivo (a Juventus e Napoli), il terzo del suo campionato.

Da segnalare a tal proposito le parole nel pre partita di Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan. "Tanti giocatori nuovi hanno fatto bene. Rebic, Ibra, Bennacer… Ma se devo dire un nome dico Kessie – spiega Maldini -. E' diventato un giocatore completo, con una grande evoluzione, il fatto di giocare a due lo ha aiutato, mi ha sorpreso davvero tanto". Se questa non è un'investitura, poco ci manca. Kessie è diventato determinante per questo Milan e con ogni probabilità sarà uno dei punti anche nella prossima stagione. Avanti così, Franck.