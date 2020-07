Capello: “Milan, con Rangnick perdi ancora un campionato”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Roma e Juventus, ha bocciato il prossimo arrivo di Ralf Rangnick sulla panchina rossonera parlando in esclusiva ai microfoni di ‘Radio Anch’Io Sport‘, trasmissione in onda sulle frequenze di ‘Rai Radio 1‘.

“Rangnick non lo conosco. E’ un allenatore che ha fatto cose interessanti in Germania, non importanti. Viene in Italia in una squadra che non conosce. Sarebbe un anno zero e perderebbe ancora un campionato. Stefano Pioli è riuscito a dare una mentalità di gruppo che precedentemente non si vedeva”, ha detto Capello.

