Milan, quanto vale Leao? Il confronto con i giocatori pagati più di 100 milioni

In occasione del derby vinto per 3-2 dal Milan lo scorso sabato, Rafael Leao ha siglato una doppietta. Con i suoi gol il portoghese ha di fatto demolito le speranze dell' Inter . Nel post-partita, Francesco Repice , radiocronista della RAI , ha chiosato su Leao ritenendo che se Jack Grealish (pagato dal Manchester City 117 milioni di euro, ndr) valga la cifra sborsata dai Citizens l'esterno del Milan abbia un valore di quasi 400 milioni.

L'inglese non è riuscito a raggiungere la vetta delle gerarchi di Pep Guardiola e, nello stesso arco di tempo preso in considerazione per Leao, ha messo a segno solamente 6 gol e 4 assist giocando sporadicamente. Se possibile, la punta belga ha fatto ancora peggio: prima di tornare all'Inter, con la maglia dei Blues ha infatti segnato solamente 15 gol e fornito 2 assist dopo stagioni che lasciavano presagire il suo essersi consacrato. Infine, l'esterno brasiliano appena acquistato dal Manchester United per 95 milioni ha fatto vedere grandissime cose con la maglia dell'Ajax (24 gol e 22 assist in 84 partite), club che rimane però di dimensione nettamente inferiore a quella dei Campioni d'Italia.