Milan, quanti punti bastano per il quarto posto? Ecco la media Champions

E dopo la sosta per le nazionali si torna in campo. La Serie A è pronta a vivere il suo ultimo rush finale e oltre la lotta scudetto tra Inter e Napoli c'è una corsa alla prossima edizione alla Champions League piena di concorrenti. Il Milan, attualmente, siede al nono posto in classifica, con un distacco di 6 punti dal Bologna al quarto posto. Il calendario dei rossoneri è ricco di impegni, partendo già da domenica, giorno in cui il Diavolo volerà allo Stadio Diego Armando Maradona per la sfida contro il Napoli di Antonio Conte. Tuttavia, negli ultimi giorni è sorta una domanda lecita: ma quanti punti servono per assicurarsi almeno il quarto posto?