Milan, quanti gol post-lockdown: solo il Manchester City ha fatto meglio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Prima dell’arrivo di Zlatan Ibrahimovic il problema principale del Milan era quello del gol. Dopo l’arrivo dello svedese le cose sono migliorate, ma non a sufficienza per non essere uno dei peggiori attacchi del campionato. Dopo il lockdown, invece, la situazione si è completamente ribaltata: i rossoneri hanno messo a segno ben 32 gol in 11 partite. Soltanto il Manchester City di Pep Guardiola ha fatto meglio nei maggiori. campionati europei (34).

