Milan, puoi ancora farcela: Pioli pensa a un cambio di modulo | News

Secondo le ultime indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, Pioli starebbe pensando a un cambio modulo per risollevare il Milan

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sul Milan e su Stefano Pioli. Dopo le due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Lazio, la squadra rossonera deve tornare assolutamente a vincere contro il Benevento. La gara, valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, si giocherà domani sera a San Siro. La Champions League è ancora possibile, ma è chiaro che domani non si può assolutamente sbagliare.

Pioli, per risollevare la squadra, pensa a un cambio modulo. Il 4-2-3-1 rimane il sistema di riferimento, visto le soddisfazioni che ha dato nel corso della stagione, ma l'allenatore pensa a una variante. Il tecnico potrebbe optare contro i campani per una sorta di 4-2-2-2 che avvicina Rebic al centravanti e fa “stringere” il trequartista di destra, Saelemaekers, dall’esterno verso l’interno.

La soluzione è stata già adottata contro il Sassuolo e in parte contro la Lazio. In questo modo Pioli risolverebbe due problemi: la prevedibilità in attacco e la mancanza di peso in area di rigore. E' vero che domani torna Zlatan Ibrahimovic, ma in ogni caso lo svedese ha bisogno di sostegno, anche perchè il Benevento di Inzaghi presumibilmente si chiuderà in difesa.

Fondamentale in questo momento anche la presenza della società. Maldini e Massara sono molto vicini alla squadra, con il direttore dell'area tecnica che ha parlato al gruppo e ai singoli. L'obiettivo è quello di spronare tutti i giocatori in vista di questo finale di stagione. L'obiettivo Champions League è ancora alla portata, ma ora serve un cambio di passo. Non ci sono alternative. Intanto il Milan pensa anche al calciomercato: è sfida a Roma e Lazio per un centrocampista.