Milan, Pulisic alle star di Hollywood: “Venite alle partite degli USA”

"Fate sapere loro che sono invitate anche alle partite della Nazionale statunitense", ha scritto Pulisic, condendo il tutto con emoticon rappresentanti larghi sorrisi. 'Captain America', così come viene chiamato in tutto il mondo, non ha perso occasione per rammentare al mondo delle star di Hollywood - seppur in maniera scherzosa - di quanto bisogno avrebbe Team USA del supporto dei protagonisti del mondo dello spettacolo.

Le star vanno dai Los Angeles FC, ma non seguono la Nazionale — Molte di loro, infatti, ad 'Apple TV', hanno affermato di partecipare regolarmente, per esempio, alle partite dei Los Angeles FC, ma, a quanto pare, la Nazionale non avrebbe una simile affluenza alle sue partite. Peccato. I prossimi impegni, ad ogni modo, per Pulisic e compagni saranno contro l'Uzbekistan a St. Louis e l'Oman a Minneapolis. Inter-Milan, le quattro chiavi di lettura del derby >>>

