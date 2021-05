Milan, pronto soccorso Ibrahimovic: lo svedese decisivo anche fuori campo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, nonostante sia infortunato, starà molto vicino alla squadra in vista della gara contro l'Atalanta

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul calciomercato del Milan. Alla squadra di Pioli, in questa stagione, è mancato certamente un vice di Zlatan Ibrahimovic . Mario Mandzukic non è riuscito a imporsi e dunque la squadra di Pioli ha dovuto fronteggiare più volte l'assenza del suo totem, così come si è visto nella partita contro il Cagliari.

Ibrahimovic in ogni caso sarà vicino alla squadra in questa ultima settimana cruciale che porta alla gara contro l'Atalanta. Lo svedese, anche se infortunato, sarà regolarmente a Milanello per vedere gli allenamenti e caricare i suoi compagni di squadra. Andrà negli spogliatoi, vedrà gli allenamenti e tante altre cose. Insomma, Ibra vivrà tutte le tappe di avvicinamento alla gara come se dovesse giocare. E' possibile, inoltre, che a Bergamo stia il più vicino possibile alla panchina in modo da farsi sentire. Intanto il Milan pensa a Olivier Giroud. Le ultime.