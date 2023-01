Milan, il programma del weekend: torna in campo la Primavera | News

(fonte acmilan.com) - Inizia il 2023 del Settore Giovanile rossonero: tre partite in programma nel fine settimana che si appresta a iniziare. Spicca il ritorno della Primavera dopo quasi due mesi di inattività. L'U19 di Ignazio Abate scenderà in campo nel giorno dell'Epifania al PUMA House of Football contro il Napoli per inaugurare il proprio 2023.