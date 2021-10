Milan, problema terzini: Pioli si affida a Kalulu | News

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan di Pioli si affida a Kalulu, che si è sempre ben disimpegnato in rossonero

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sulle scelte di formazione di Pioli, allenatore del Milan, in vista delle gare contro Verona e Porto. Fuori uso Theo Hernandez, colpito dal coronavirus, mentre Davide Calabria ha appena smaltito il problema all'adduttore che lo aveva fermato in Nazionale. Per questo motivo domani tocca a Pierre Kalulu e Ballo-Toure.