Milan, la Primavera Femminile vince la Viareggio Women’s Cup | News

Nella giornata odierna è andata in scena la finale della Viareggio Women's Cup , una competizione riservata alle formazioni Primavera Femminili. Dopo un cammino tortuoso, ma comunque senza grandi affanni, il Milan è arrivato a giocarsi l'ultimo atto contro la Rappresentativa Dilettanti Under 19. E le rossonere si sono laureate campionesse, al termine di un match equilibrato.

Anche in questo caso è stato il Milan Primavera Femminile a portarsi avanti con Oona Sevenius, ma la Rappresentativa Under 19 l'ha ripresa a tempo scaduto con Battilana. Nella lotteria dei rigori, poi, nessun errore per le rossonere, mentre pesano i due penalty falliti da Mattiello e Passari. Milan, la concorrenza per N'Dicka arriva dalla Serie A >>>