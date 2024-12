Milanisti in prestito: ecco i numeri di Pellegrino all’Independiente

Tra i tanti giocatori del Milan in prestito in giro per il mondo c'è anche Marco Pellegrino, attualmente all'Independiente, di cui riportiamo i numeri in stagione. Carattere particolare quello del centrale argentino, che nel corso degli ultimi mesi si è reso protagonista di un episodio tutt'altro che piacevole. Il quale per altro fa seguito a quel famoso intoppo burocratico per cui non poteva essere ingaggiato dalla società albiceleste. Ma com'è stato il suo rendimento fino a questo momento con 'Los Diablos Rojos'?