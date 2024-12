Milanisti in prestito: ecco i numeri di Adli alla Fiorentina

Tra i calciatori che il Milan ha fatto partire nell'ultima sessione estiva di calciomercato, seppur in prestito, c'è anche il centrocampista Yacine Adli, che si è trasferito alla Fiorentina e di cui di seguito riportiamo i numeri. Il mediano francese, di origine algerina, non rientrava nel progetto tecnico di Paulo Fonseca ed ha invece trovato spazio alla corte di Raffaele Palladino. Dopo un inizio non brillantissimo si è preso in mano la squadra da leader, come in realtà è sempre stato, ritagliandosi un posto nel cuore dei tifosi e nelle gerarchie dell'allenatore. Ma com'è stato il suo rendimento fino a questo momento con la Viola?