Adli: "Contento di aver segnato contro il Milan. Io lo avevo detto ..."

Sulla Fiorentina: "È veramente un onore giocare per la Fiorentina perché ho la fortuna di poter fare il lavoro che sognavo da piccolo e sono felice di giocare per questo grande club e questa grande città. Il mio giocatore preferito della Fiorentina attuale? Sono tutti miei compagni e li amo tutti quindi la domanda è difficile ma se ne devo scegliere uno dico De Gea. Lo vedo giocare da quando sono piccolo e averlo al mio fianco è un piacere e un onore, per me è uno dei più grandi portieri al mondo. Cosa mangiano i calciatori? Cerchiamo di mangiare bene e dare al nostro corpo ciò di cui ha bisogno".