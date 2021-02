Milan, preso lo United: ecco la curiosità che porta alla Champions del 2007

Milan e Manchester United, continuano le coincidenze

Peggio non poteva andare. Il Milan pesca la pallina del Manchester United per gli Ottavi di Finale di Europa League. Dopo anni di assestamento, i Red Devils sembrano pronti a tornare nel calcio che gli compete. Prologo a parte, attenzione ad una strana coincidenza che sta accompagnando il percorso dei rossoneri in Europa League. Ai gironi, la squadra di Stefano Pioli ha incontrato Celtic e Lille, mentre ai sedicesimi se l’è vista con la Stella Rossa. Insieme agli inglesi, tutte e tre le squadre sono state affrontate dal Diavolo nell’edizione della Champions League del 2007, vinta ad Atene contro il Liverpool. Solo una curiosità, ma i tifosi del Milan vogliono iniziare a sognare.

