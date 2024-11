Milan, vuoi vivere la Premium Experience? Ecco tutte le novità e come fare

Ecco tutte le novità della Premium Experience per seguire al meglio tutte le partite del Milan: come fare e quali possibilità ci sono?

(fonte: acmilan.com) Le zone hospitality sono il luogo perfetto per vivere l'emozione del calcio in un ambiente esclusivo e raffinato, vantando un design moderno arricchito da comfort e servizi all'avanguardia. Dalla nostra nuova Pitch Lounge, un'area rinnovata a bordocampo da dove poter seguire il match, al nuovo look & feel degli spazi più amati, gli ospiti possono godersi l'esperienza del matchday in un'atmosfera accogliente e di classe.