Milan-Porto, la moviola: rossoneri ancora danneggiati in Champions

La moviola di Milan-Porto, quarta gara del girone B di Champions League: l'arbitro Turpin sbaglia sul gol dei portoghesi

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, analizza la moviola di Milan-Porto. La gara è terminata 1 a 1 San Siro. I rossoneri potevano fare di più, ma bisogna dire che in questa Champions League non sono stati fortunati con gli arbitri. Dopo gli errori contro Atletico Madrid e Porto (all'andata), anche ieri c'è da segnalare un errore del direttore di gara.

Il gol del Porto, infatti, nasce da un fallo di Grujic ai danni di Bennacer, L'intervento del portoghese sbilancia l'algerino, che perde il controllo della sfera. L’arbitro Turpin lascia andare via l'azione, ma neanche il VAR non interviene, non considerandolo evidentemente un chiaro errore. Manca anche un giallo a Pepe, che come sempre si è spinto con interventi al limite. Al 38' della ripresa segna Ibrahimovic, ma il gol è annullato per un fuorigioco di Theo Hernandez. Il voto all'arbitro? 5 secondo la rosea. Insomma, Milan sfortunato. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un giocatore del Real Madrid. Ecco chi è.