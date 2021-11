Milan-Porto, Ballo-Toure non si allena con la squadra | PM News

Le ultime news su Milan-Porto: Ballo-Toure non si è allenato con il resto della squadra. Il terzino a rischio per il derby?

Ballo-Toure potrebbe non essere convocato per Milan-Porto, gara che si giocherà domani a San Siro. Come appreso dalla nostra redazione, il terzino oggi non si è allenato con il resto della squadra a Milanello. A questo punto sono da valutare le sue condizioni fisiche anche in vista del derby contro l'Inter, in programma domenica prossima. Nella stracittadina, infatti, non ci sarà Theo Hernandez, che salterà il match per squalifica. Insomma, Pioli pensa alla partita di domani (in cui ci sarà l'ex Real Madrid), ma c'è un allarme a sinistra in vista di domenica. Milan, nuovo assalto al colpo da Champions! Le ultime >>>