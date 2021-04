Milan, pochi punti a San Siro. Bisogna cambiare passo per la Champions

Il Milan di Stefano Pioli riprende a giocare domani a pranzo contro la Sampdoria di Ranieri. La Champions passa da San Siro

Il Milan deve cambiare passo a San Siro. Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, i rossoneri non riescono a tenere un andamento costante tra le mura amiche. La squadra di Pioli ha totalizzato 22 punti su 14 gare, posizionandosi in settima posizione nella classifica delle gare interne di Serie A. Troppo poco per una squadra che ha come obiettivo quello di puntare alla Champions League. Quello di domani, dunque, è test importante, visto che si gioca a San Siro contro la Sampdoria di Ranieri. Intanto il sostituto di Meite arriva dalla Premier League.