Milan, Pobega uomo ovunque: la stagione al Torino e un ritorno annunciato

Tommaso Pobega e una maturazione sempre più evidente: duttilità, fisico e intelligenza. Il Milan se lo gode e lo aspetta a fine stagione

Il giorno dopo la mancata qualificazione dell'Italia dal Mondiale di Qatar 2022 obbliga il calcio nostrano alle dovute riflessioni. Tra le ipotesi più accreditate a spiegare questo fallimento non può che esserci la tendenza, sempre più netta dei club di Serie A, di puntare su calciatori stranieri. Inoltre, è giusto evidenziare un aspetto che è sempre emerso negli anni: la poca capacità ad aspettare la crescita dei giovani. Uno scenario oggettivo, un errore che il Milan non deve commettere. In questa ottica si può analizzare la questione Tommaso Pobega .

Il classe 1999 è cresciuto nelle giovanili del Milan, mostrando sempre delle buonissime qualità. Nella stagione 2018/2019 il club rossonero lo manda in prestito alla Ternana, in Serie C, dove totalizza 3 gol e 3 assist in 33 presenze complessive. A questo punto merita il salto di categoria. La stagione 2019/2020 è quella del prestito al Pordenone in Serie B: 34 presenze, 6 gol e 4 assist. Un miglioramento continuo che gli fa trovare la Serie A, non con il Milan, ma con lo Spezia. Il salto di categoria non è un problema per lui, anzi: 20 presenze, 6 gol e 3 assist. Sembrava questa la stagione del suo ritorno definitivo alla base, ma la dirigenza ha ritenuto opportuno fargli fare un ulteriore step. Mai decisione fu così azzeccata.