Milan, Pobega non è sul mercato? Juric lo esclude ancora

Pobega, in prestito dal Milan al Torino, è rimasto inspiegabilmente fuori nelle ultime sfide. Probabile torni, da capire cosa farne.

Stefano Bressi

Da quando Tommaso Pobega, centrocampista classe 1999 di proprietà del Milan, si è trasferito in prestito al Torino la scorsa estate aveva sempre giocato titolare. Solo in due occasioni era entrato dalla panchina nel finale, di cui una era la prima in assoluto, essendo arrivato da poco. Per il resto sempre titolare, con nove match giocati per intero e cinque in cui è stato sostituito a gara in corso. Insomma, un perno fondamentale per il gioco di Ivan Juric e, in generale, della squadra granata. Anche i numeri lo dimostrano: 4 gol in 19 partite, un gol ogni 304 minuti. Numeri eccellenti per un centrocampista. Il tutto condito anche da un assist.

Ovviamente ne sorrideva il Milan, che lo ha ceduto in prestito quando il suo valore di mercato era di 6 milioni e ora lo ritrova più che raddoppiato: 14 milioni. Ora però Pobega è improvvisamente e inspiegabilmente sparito dagli undici titolari. Nelle ultime tre, ovvero nel nuovo anno, è sempre subentrato solo nel finale, giocando in totale circa mezz'ora. In totale controtendenza rispetto alla prima parte di stagione. Probabilmente non è un caso che sia coinciso con l'apertura del mercato. Non è un mistero infatti che il Torino vorrebbe trattenerlo, ma la valutazione sulla carta è diversa da quella che fa il Milan per cederlo. I rossoneri lo considerano un ottimo prospetto e quindi chiedono cifre importanti.

Non è da escludere, dunque, che Pobega sia finito tra le riserve proprio perché i granata ormai sono consapevoli di perderlo a fine stagione e quindi stanno cercando di far crescere altri giocatori. A questo punto, si apre il dibattito su cosa fare per i rossoneri. Lasciarlo effettivamente al Torino, magari utilizzandolo come pedina di scambio per Bremer, difensore brasiliano classe 1997 valutato 20 milioni (quindi potrebbe bastare aggiungere 6 milioni, visto anche il contratto in scadenza del granata), oppure tenerlo e puntarci. A fine stagione sicuramente farà ritorno a Milanello e queste due ipotesi saranno prese certamente in considerazione.

Ce n'è poi una terza: cederlo a un'altra squadra, cercando di ricavare una cifra più alta. E da qui partono poi altre riflessioni. Bisogna capire quanto effettivamente può portare Pobega nelle casse rossonere e soprattutto quanto si andrebbe poi a spendere per un altro difensore o per lo stesso Bremer, valutando anche se eventualmente chi arriverà al posto del difensore granata sia o meno dello stesso livello. Insomma, una serie di considerazioni da tenere presenti, con il futuro di Pobega che è ancora un rebus. Ieri si è giocata Milan-Juventus, qui l'analisi del match >>>

