Milan, infortunio per Pobega: non convocato per il Lecce | PM NEWS

Nella giornata di domani, domenica 22 aprile, il Milan affronterà il Lecce nella cornice dello stadio 'San Siro', per rilanciarsi in campionato dopo la semifinale conquistata in Champions League. Non potrà essere dell'incontro, però, Tommaso Pobega. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, il centrocampista rossonero, nel corso dell'allenamento odierno, ha riportato una frattura costale composta a seguito di uno scontro di gioco. Per questo motivo non sarà a disposizione per la sfida di domani alle 18:00.