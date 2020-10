ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il giornalista Maurizio Pistocchi, in collegamento con Radio Marte, ha parlato di Sandro Tonali, neo centrocampista del Milan acquistato dal Brescia

“Il Milan aveva di meglio in quella posizione. Tonali è un centrocampista di regia, non un interno, e lì c’è già Ismael Bennacer che, solo un anno fa, è stato tra i migliori in campionato. Secondo me l’algerino è più forte, ve lo dico chiaramente.”

