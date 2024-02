Milan, Pistocchi: “Brutta figura contro il Monza, Pioli ha sbagliato”

Si legge: "Dopo 7 vittorie e due pareggi si ferma a Monza la serie positiva del Milan. Pioli sceglie la strada del turn over, la scelta non si rivela felice: il Milan approccia male la gara, il Monza segna con Pessina su rigore-fallo di un disastroso Thiaw su DanyMota-e proprio DanyMota raddoppia chiudendo sul 2:0 un 1^tempo disastroso per i rossoneri. Nella ripresa, Pioli cambia e il Milan-in 10 per il rosso a Jovic, reagisce con forza: Giroud fa 2:1 in estirada, Pulisic pareggia con un gran gol. L’inerzia della gara sembra cambiata, ma prima Bondo eppoi il nuovo entrato Colombo segnano due volte approfittano degli spazi e degli errori difensivi rossoneri. Brutto Milan , brutta figura".