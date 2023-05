Milan, ‘Tapiro d’Oro’ a Pioli: le sue parole a ‘Striscia la Notizia’

Tapiro a Pioli per l'eliminazione in Champions

Motivo per cui Pioli è stato raggiunto dagli inviati di 'Striscia la Notizia', noto ed ormai storico programma satirico delle reti Mediaset. Per l'allenatore del Milan, il 'Tapiro d'Oro': la puntata integrale andrà in onda questa sera, a partire dalle ore 20:40, su 'Canale 5'. Pioli, per l'occasione, ha anche analizzato - brevemente - il k.o. contro i nerazzurri.