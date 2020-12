Milan, Pioli svela: “Ecco come sono cresciuto in questi anni…” | News

Ultime Notizie Milan News: la crescita di Pioli

MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera. Pioli ha parlato anche della sua crescita professionale in questi anni.

Invidio i colleghi giovani che hanno già tutto molto chiaro, io ho avuto bisogno di lavorare tanto: ho fatto corsi di comunicazione, di psicologia, di gestione delle persone. Appena ho potuto sono andato a studiare altri allenatori. Ho investito molto su me stesso: se mi vedessero adesso i giocatori che ho allenato nel 2003 a Salerno, quando ho iniziato, non mi riconoscerebbero. Non sono un genio, ma determinato e tenace sì. E curioso. Ho sempre pensato che ci sia da imparare da tutti. Prende lo staff: ho iniziato col solo Osti, adesso ho 10 collaboratori. E tutti i nuovi hanno meno di 30 anni. I giovani ti aiutano ad avere chiavi di lettura diverse, specie sulle nuove tecnologie, preziosissime. Oggi mi sento completo e maturo come non mai".