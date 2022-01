Milan, Pioli sorride: l’alternanza Ibrahimovic-Giroud funziona

Stefano Pioli, allenatore del Milan, si gode Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, che si stanno alternando nel migliore dei modi

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina si sofferma su Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Stefano Pioli se li gode, visto che i due si dividono in attacco e si dividono anche la distribuzione sui gol tra casa e trasferta. Lo svedese, infatti, ha segnato 7 degli 8 gol in questa stagione in trasferta. Il francese, ha segnato solo a San Siro e dunque cercherà di sbloccarsi fuori casa.