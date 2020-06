Milan, Pioli si affida alla coppia Bennacer-Kessie: i due sono indispensabili

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli sta preparando attentamente la ripartenza della Serie A e della Coppa Italia, consapevole del fatto che dovrà sottoporre alcuni giocatori della rosa a un vero tour de force.

Tra questi Franck Kessie, che non ha veri sostituiti in rosa, e Ismael Bennacer, che è troppo prezioso in fase di costruzione. Più avanti, nel 4-2-3-1, Hakan Calhanoglu è sicuro del posto, mentre Jack Bonaventura e Lucas Paqueta si contenderanno una maglia da titolare nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

