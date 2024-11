Milan di Pioli: Lo Scudetto del 2022 interrompe il dominio delle grandi

Negli anni Novanta, un famoso slogan della sinistra italiana sosteneva che "Non si interrompe un’emozione", in riferimento agli spot pubblicitari che interrompevano la visione dei film. Sebbene l’iniziativa non abbia avuto successo, oggi sembra che lo stesso concetto si possa applicare al calcio italiano, dove la pausa del campionato in un momento così emozionante crea ancora più attesa di quella che già abbiamo. Ai tempi d'oro, erano ben sette le squadre che si giocavano il titolo, Milan compreso.