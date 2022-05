Milan, Stefano Pioli si è tatuato lo scudetto appena vinto (FOTO)

Stefano Pioli, allenatore rossonero, si è tatuato il 19esimo scudetto appena vinto con il Milan: la foto del tatuaggio sull'avrambraccio

Stefano Pioli è entrato definitivamente nel cuore dei tifosi del Milan. Arrivato nello scetticismo generale nell'ottobre del 2019, in poco meno di tre stagioni ha portato il Diavolo non solo in Champions League, ma anche sul trono d'Italia conquistando il 19esimo scudetto della storia del club.