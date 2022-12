Milan, Pioli ha visitato la RSA della Fondazione Pontirolo Onlus (FOTO)

Il periodo natalizio rappresenta il momento ideale per stringersi attorno a chi più ne ha bisogno e in questa circostanza una delegazione rossonera ha già fatto visita nelle scorse settimane al Centro Maria Letizia Verga di Monza.

Mister Stefano Pioli ha visitato la Fondazione Pontirolo Onlus, Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) che dal 2002 si prende cura dei propri ospiti non autosufficienti o non più assistibili al domicilio per cause di tipo sanitario e socio-ambientale, garantendo loro assistenza medica, infermieristica, riabilitativa, farmaceutica e alla persona.