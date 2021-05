Milan, Pioli resta a meno di cataclismi: i motivi della conferma | News

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ripartirà da Stefano Pioli anche nella prossima stagione

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul futuro di Stefano Pioli. A differenza di Andrea Pirlo, che sfiderà domenica allo Stadium, il tecnico rossonero non rischia quasi nulla. A meno di cataclismi, sarà lui ad allenare il Diavolo nella prossima stagione. Al di là infatti della Champions o meno, Pioli ha valorizzato diversi giocatori e trovato nuovi punti di riferimento. Da non sottovalutare neanche il rapporto con Zlatan Ibrahimovic: lo svedese recentemente ha speso delle belle parole per lui. Intanto Juventus-Milan è decisiva per il futuro di due giocatori.