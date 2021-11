Milan, Pioli può sorridere: ecco i tre nuovi “acquisti” | News

Il Milan di Stefano Pioli sta recuperando tutti gli infortunati: anche Junior Messias è a disposizione del tecnico rossonero

Salvatore Cantone

Stefano Pioli può sorridere. Il tecnico del Milan, così come riportato da Tuttosport, ha a disposizione quasi tutta la rosa. Anche Junior Messias è rientrato in gruppo e questi giorni gli serviranno per trovare la migliore condizione così come per Alessandro Florenzi e Tiemoue Bakayoko. Se sommiamo i minuti in campo in questa stagione di tutti e tre arriviamo a quota 357. Insomma, si sono visti molto poco, e quindi dalla prossima gara contro la Fiorentina Pioli avrà a disposizione delle nuove alternative.

Florenzi è stato schierato due volte da titolare, poi a inizio ottobre è stato sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Il tecnico rossonero l'ha utilizzato come alternativa a Saelemaekers, ma può essere utilizzato anche al posto di Calabria e come alternativa a centrocampo. Poi c'è anche Bakayoko, che nelle ultime apparizioni non è sembrato al top della forma, ma c'è tempo per ritrovarla.

Infine abbiamo Junior Messias. Il brasiliano è rimasto subito fermo per un problema muscolare dovuto alla preparazione con il Crotone, mentre a Milanello si è procurato una lesione del muscolo retto femorale alla coscia sinistra dopo i 16 minuti giocati contro l'Atalanta. Messias può diventare una pedina molto importante per far rifiatare Brahim Diaz o comunque per dare una maggiore imprevedibilità alla manovra. Florenzi, Bakayoo e Messias: Pioli può davvero sorridere. Intanto ecco la nostra esclusiva con Billy Costacurta. Ecco cosa ha detto.