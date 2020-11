Milan, Pioli positivo: ecco le gare che salterà il tecnico rossonero | News

Pioli positivo: le gare che salterà

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il tecnico rossonero Stefano Pioli è risultato positivo ieri al Covid-19. In attesa di scoprire l’esito del tampone molecolare a cui si è sottoposto nella giornata di ieri, subito dopo esser risultato positivo al test rapido, l’allenatore emiliano si è immediatamente sottoposto a quarantena domiciliare per almeno 15 giorni. Pioli salterà forzatamente le gare contro Napoli e Lille, mentre, in caso di negativizzazione, potrebbe fare ritorno contro la Fiorentina il 29 novembre. Al suo posto il suo storico vice Giacomo Murelli: scopriamo insieme chi è>>>>