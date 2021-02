Milan, Pioli pensa al cambio di modulo? Le ipotesi | News

Milan, cambio di modulo in vista?

Il Milan di Stefano Pioli, come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, sta vivendo un momento difficile. Dalla sconfitta contro la Juventus il 3 gennaio, la squadra non si ritrova più. 5 sconfitte, addio al primo posto, e sofferenza fisica e mentale contro la Stella Rossa in Europa League. Situazione delicata, che secondo la rosea potrebbe portare ad un cambio di modulo.

Il 4-2-3-1 attuale non è più una sorpresa per i rivali, soprattutto se Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu non sono in perfetta forma. Pioli, anche all’inizio della sua avventura al Milan, ha sempre dimostrato di essere un tecnico in grado di sperimentare e di cambiare diversi sistemi di gioco. Con il recupero di Bennacer è possibile un centrocampo a tre con Tonali e Kessie mezzali, mentre sulla trequarti ci sarebbe Calhanoglu alle spalle di Ibrahimovic e un’altra punta (Rebic, Leao o Mandzukic). Un’altra possibilità è la difesa a tre: un 3-4-2-1 nel quale Leao può affiancare il turco e lo svedese. Non solo tattica, ma anche calciomercato: il Milan vuole un parametro zero