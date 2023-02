Milan, Pioli “festeggia” la Panchina d’Oro: discorso alla squadra

Milan, Pioli carica la squadra

Come riportato da Manuele Baiocchini di SkySport, oggi, all'inizio del primo allenamento verso l'Atalanta a Milanello, Stefano Pioli ha tenuto un discorso alla squadra mostrando loro la Panchina d'Oro vinta ieri a Coverciano e ribadendo quanto questo premio fosse merito di tutti: staff, giocatori e dirigenza, con presenti anche Maldini e Massara. Un ulteriore carica per la squadra, che ha ancora, molti obiettivi da centrare. La prossima partita a San Siro contro la Dea, rappresenta già uno svincolo importante per il resto della stagione. Mercato Milan, piace Ferguson: la richiesta del Bologna >>>