Milan, Pioli: “Non voglio essere umile, è chiaro che ci ho messo del mio”

Milan, Pioli e i suoi meriti per i risultati ottenuti

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato una bella intervista ai microfoni di ‘Radio 105’. Di chi sono i meriti per i risultati ottenuti? Pioli stavolta non vuole passare per umile: “Non voglio passare per quello sempre umile. E’ chiaro che ci ho messo del mio insieme al mio staff. Cerchiamo di curare tutti i dettagli, ai nostri livelli fa la differenza. Tutto l’ambiente ha sempre creduto nelle nostre qualità, anche nei momenti difficili quando non c’era tutta questa fiducia e consapevolezza. Il club ci ha sempre sostenuto e protetto. I risultati ci hanno dato sempre più forza e si è creato un ambiente dove è bello andare a lavorare”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale di mister Pioli >>>