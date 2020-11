Milan, Pioli: “Non sono un integralista. Mi adatto ai calciatori” | News

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS: LE PAROLE DI PIOLI SU IBRAHIMOVIC

MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, nell’intervista rilasciata ai microfoni dell’Equipe, ha parlato del suo modo di allenare.

“Io normal one? La semplicità è una caratteristica importante. Ho le mie idee di calcio ma cerco sempre di adattarle ai giocatori che ho a disposizione. Non sono un integralista, cerco sempre di mettere il gruppo nelle migliori condizioni possibili per poter rendere, secondo le caratteristiche tecniche dei miei calciatori”. I CONVOCATI DI MILAN-LILLE: DUE ASSENZE IMPORTANTI PER I ROSSONERI >>>