Milan, Pioli non ha dubbi: “Obiettivo 2021? Tornare in Champions” | News

Ultime Notizie Milan News: gli obiettivi di Pioli

MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera. Pioli ha parlato degli obiettivi della squadra rossonera per il 2021.

“L’obiettivo per il 2021? Continuare a migliorare. E, sì, tornare in Champions. Il club non ci ha chiesto nulla, non ci vuole dare pressione, questo io l’ho apprezzato moltissimo. Maldini, Massara, Gazidis ci mettono nelle condizioni di lavoro ideali: sono straordinari. Ma noi abbiamo bene in testa che dobbiamo fare di tutto per riportare il Milan dove deve, cioè in Champions. Manca da troppo tempo, quello è il suo posto. Possiamo farcela”. Calciomercato Milan: Maldini pensa a due giocatori del Napoli. VAI ALLA NOTIZIA>>>