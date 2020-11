Pioli nella storia del Milan

UDINESE MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli è il primo tecnico della storia del Milan a far segnare 2 gol a partita per 13 match consecutivi. Nella ultra centenaria vita della società di via Aldo Rossi nessun altro allenatore ci era riuscito. Un record davvero singolare e di cui il tecnico emiliano potrà vantarsi da oggi in avanti.

