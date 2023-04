Milan, buone notizie per Pioli: Messias sulla via del recupero

Il tecnico del Milan Stefano Pioli può sorridere, dal momento in cui Junior Messias è sulla via del recupero

Dopo il rotondo successo contro il Napoli al 'Maradona' il Milan si sta già preparando in vista della delicata sfida contro l'Empoli e tre sono i giocatori che Stefano Pioli spera di recuperare. Se per Pierre Kalulu e Zlatan Ibrahimovic sembra più complicato un immediato rientro, la situazione pare decisamente diversa per Junior Messias.