Milan, Pioli recupera Krunic: rimangono in quattro gli indisponibili

L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha recuperato anche Rade Krunic per la prossima sfida, per cui ora rimangono in quattro indisponibili

Dopo che per diverso tempo aveva dovuto fare la conta degli infortuni, sembra che piano piano il tecnico del Milan Stefano Pioli stia tornando ad avere la rosa al completo. Secondo quanto riferito da TMW, infatti, nel corso dell'allenamento odierno, Rade Krunic ha svolto l'intera seduta in gruppo, per cui si può considerare recuperato per la sfida contro la Lazio, dove potrebbe anche trovare spazio a gara in corso.