Milan, Pioli: “Kessie e Calabria? Ci sono stati confronti accesi” | News

Ultime Notizie Milan News: Pioli parla di Kessie e Calabria

MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha rilasciato un’intervista a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport. L’allenatore ha parlato di Franck Kessie e Davide Calabria.

"Le discussioni con loro? Quando non ti conosci ancora bene, succede. Avevamo idee diverse su certi aspetti del lavoro quotidiano e del gioco. Non sempre è facile far capire subito i tuoi metodi, la tua cultura del lavoro, le tue idee di gioco, il modo di stare in campo. Specialmente quando subentri a stagione iniziata, hai poco tempo per raddrizzare le cose e quindi pretendi che gli altri ti capiscano velocemente. Quando non succede, ci sta lo scontro, ma rientra in un normale processo di crescita. Il risultato sono il Kessie e il Calabria che vedete oggi. Quando discuto alzo la voce. Non lo faccio apposta, ma bisogna dirsi le cose come stanno ed è importante il modo con cui si dicono. Quando è il momento di ascoltare, ascolto. Se ho dei dubbi, aspetto prima di fare. Ma quando sono convinto delle mie ragioni, vado dritto".