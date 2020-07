Milan, Pioli incorona Donnarumma: per lui 200 presenze in rossonero

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Domani è una gara molto importante per Gianluigi Donnarumma. L’estremo difensore rossonero, infatti taglierà il traguardo delle duecento presenze con la maglia del Milan. Dato impressionante, considerando che Gigio ha solo 21 anni.

“Donnarumma? Raggiungere 200 presenze con il Milan a un’eta così giovane è un traguardo importante, ma deve avere ambizione. Deve continuare a lavorare ancora di più perché può diventare il portiere più forte del mondo – ha spiegato Pioli in conferenza stampa – .Ha tutte le qualità tecniche e morali per essere un grandissimo”. Il tecnico esalta e allo stesso tempo sprona Donnarumma, che ha ancora grandissimi margini di miglioramento.

E’ giusto pretendere sempre di più da Gigio, che però in questi anni (il suo esordio è stato proprio contro il Sassuolo) è cresciuto molto, anche a livello di leadership e di personalità: “Pioli merita di raggiungere l’Europa con noi, abbiamo dimostrato il nostro vero valore. Tornare insieme, stare insieme e di riprendere quello che avevamo perso. Avevamo perso tanti e avevamo tanta voglia di riprenderli perché sicuramente il nostro valore non è quello di prima, ma è quello di adesso”.

Anche da queste parole si evince la crescita di Donnarumma, che può essere considerato a tutti gli effetti uno dei leader dello spogliatoio. A breve ci sarà un incontro con Raiola per il rinnovo, ma Gigio non sembra avere nessuna intenzione di lasciare il Milan. Da lui si partirà per costruire una nuova squadra in grado di tornare in alto in Italia e Europa. Gigio non vede l’ora. INTANTO NOVITA’ SU RANGNICK, CONTINUA A LEGGERE >>>

