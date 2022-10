Milan, Pioli in sede per la firma sul nuovo contratto

Ci siamo finalmente per il rinnovo di contratto di Stefano Pioli con il Milan per un'altra stagione. Era solo una formalità e si sapeva, ma la scelta del momento per la firma sul rinnovo forse non è casuale. Ieri il Milan ha perso solo per la seconda volta in stagione e per la quarta nel 2022, mentre è solo la prima sconfitta in trasferta dell'anno. Stamattina circolavano voci di un possibile ammiccamento della Juventus nei confronti del tecnico emiliano. Voci subito messe a tacere.